Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области
Инцидент произошел между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военный самолет Су-30СМ потерпел крушение в Калининградской области. Оба пилота, по предварительным данным, успели катапультироваться, однако получили травмы и были госпитализированы. Об этом 21 октября сообщил источник 5-tv.ru.
Самолет упал в Черняховском районе региона. Крушение произошло между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор.
По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться до падения воздушного судна. После этого обоих пилотов доставили в медицинское учреждение. Другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших также уточняется.
Су-30СМ относится к российским многоцелевым истребителям. В представленном сообщении не уточняется, выполнял ли самолет учебный или иной полет, а также что стало причиной падения.
На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Дополнительные подробности о крушении и состоянии пилотов должны появиться после завершения необходимых мероприятий.
Таким образом, на данный момент известно о падении Су-30СМ в Черняховском районе Калининградской области и госпитализации двух членов экипажа. При этом оба пилота, согласно предварительным данным, успели катапультироваться.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 октября в Перу перед вылетом загорелось крыло пассажирского самолета авиакомпании LATAM Airlines Peru. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса. Лайнер направлялся в город Пьюра.
По данным перевозчика, перед отправлением возникла непредвиденная техническая ситуация, из-за которой пассажиров эвакуировали. Позднее авиакомпания организовала их пересадку на другие рейсы. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в районе левого крыла Airbus A320 сначала появился дым, а затем пламя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
51%
Нашли ошибку?