«Счастливого конца не будет»: 18-месячного ребенка нашли живым в морге

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 36 0

Семья уже смирилась с потерей сына.

18-месячного ребенка нашли живым в морге — подробности

Фото: © Getty Images/Handout/Handout

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Metro: 18-месячного ребенка нашли живым в морге

Полуторагодовалого Винсента Фьордилино обнаружили живым в морге более чем через пять часов после того, как врач констатировал его смерть. О случившемся рассказала мать ребенка Алексус, передает Metro.

Мальчика нашли в бассейне семейного дома в США. Он лежал в воде лицом вниз и не подавал признаков жизни. Родители оказывали ему первую помощь, затем малыша доставили в больницу.

Примерно через час после поступления врач отделения неотложной помощи Арьян Туси объявил о его смерти.

По словам Алексус, семье предложили попрощаться с сыном. Однако во время прощания бабушка услышала его дыхание. Как утверждает мать, сотрудники объяснили это ложными вдохами, которые связаны с посланными по инерции сигналами нервной системы.

Признаки жизни, согласно полицейскому отчету, замечали и другие присутствовавшие. Один из правоохранителей сообщил, что слышал слова медсестры о наличии пульса. Другая сотрудница полиции также указала, что услышала вздох, когда ребенка переносили в морг.

То, что мальчик жив, обнаружили позднее, после прощания с родственниками, когда сотрудники судмедэкспертизы приехали забрать тело.

Ребенка перевезли в детскую больницу. По словам семьи, МРТ выявила обширное повреждение головного мозга, из-за которого мальчику потребуется пожизненный уход.

«Счастливого конца не будет», — отметила мать, комментируя инвалидность сына.

Адвокат семьи обратил внимание на время получения лабораторных результатов. По его словам, врач объяснял заключение о смерти показателями газового состава крови.

Согласно приведенным сведениям из медицинских записей, внутреннюю температуру тела ребенка не измеряли, меры по согреванию не проводили. Семья ставит под сомнение действия медиков и собирается подать в суд на больницу.

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