Винный город в Геленджике стал столицей российского виноделия

Выбор сделали все ценители и мастера благородных напитков. В Геленджике на берегу Черного моря уникальный винный город «Белый мыс» принимает Российский винодельческий форум. Самое престижное событие в этой области не случайно проходит именно там.

Площадка изначально задумана как центр притяжения виноделов и очень быстро превратилась в место, где воедино переплелись традиции, наука и культура. В главной локации на винной карте страны побывал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Абсолютно у каждого стенда оживленный разговор о виноделии — и бокалы ему под стать.

Важнейшее событие в винодельческой промышленности страны. Винный город «Белый мыс» впервые принимает Российский винодельческий форум. Лидеры отрасли подводят итоги года и обсуждают актуальные вопросы.

«Белый мыс» позволяет увидеть винную отрасль шире, чем просто производство или дегустация вина. Здесь винная культура пересекается с наукой и туризмом, открывая новые горизонты будущего и опираясь на опыт прошлого.

Событие, значение которого сложно переоценить. От принятых здесь решений зависит то, по какому пути будет развиваться российское виноделие. Зампред правительства Дмитрий Патрушев тоже прилетел в Геленджик.

«Сегодня мы с вами вместе формируем собственную культуру, которая опирается на традиции, но открыта для новых имен. Поэтому надеюсь, что наш терруар, наше вино будет синонимом самого лучшего качества. Я уверен, каждый на своем уровне будет делать все возможное для этого», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

«Мы впервые встречаемся на новой площадке в Геленджике. Ну и нет сомнений в том, что винный город „Белый мыс“ уже успел впечатлить каждого из вас», — добавил он.

Винный город «Белый мыс» по сути стал столицей российского виноделия. Более подходящей площадки для принятия ключевых решений в отрасли не найти. Именно здесь производители и эксперты, потребители и инвесторы могут напрямую обсудить то, что их волнует.

«Формат очень удобный, полезный, на мой взгляд. Много гостей, и так я пообщался тоже и с партнерами, и с гостями. Все, на самом деле, очень положительно откликаются, и это действительно очень удобно, здорово», — сказал представитель компании «Мастергласс» Денис Лопухов.

Единственный в своем роде проект, который и сравнить-то не с чем. Центр российского виноделия и пример того, как инвестиции могут все изменить. «Белый мыс» создан группой Акционерного Банка «РОССИЯ». Открыли в середине июня — едва три месяца прошло, — а винный город уже превзошел все самые смелые ожидания. Почти четыре миллиона туристов посетили это место. И тысячи специалистов по вину: яркие фестивали, захватывающие шоу, незабываемые концерты.

Теперь здесь проводят ключевое винодельческое событие. Территория «Белого мыса» — 4 с лишним гектара. С дегустационными залами, академией вина, энотекой. Это впечатляющие три этажа, заполненные лучшими образцами отечественного виноделия. Все, что нужно для знакомства с его невероятной эстетикой. 2 тысячи наименований — от 150 виноделен страны.

Зоны отдыха, рестораны, 28 локаций. Ключевая — музей вина Льва Голицына. Это сердце винного города. Здесь весь путь российского виноделия от его истоков до сегодняшнего дня. Огромная экспозиция на трех уровнях. У входа — 18-метровая парящая скульптура князя Льва Голицына. На стенах — выдержки из его высказываний. Здесь их называют «скрижалями».

Один из самых важных элементов — лаборатория. Научные исследования, анализ физико-химических и органолептических свойств напитка. Больше 300 видов испытаний.

Российское вино — в том числе и предмет научного изучения. Да и виноделие в принципе за последние несколько лет совершило невиданный прорыв. Принятый в 2019 году закон об отрасли все изменил в корне.

«Мы догнать ни в какой области никого не можем. Поиск, который ушел, его догонять всегда сложно, практически невозможно. Можно зацепиться в последний год. Мы можем только обогнать, а поскольку мы по своей природе, генезису, по генетике всегда первые лидеры, то мы можем только обогнать», — сказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Интерес к российскому вину взлетел стремительно. Растет количество виноделен и даже винодельческих регионов страны. Все это на фоне падения спроса в Европе. На западный опыт наши специалисты ориентируются все меньше.

«Формат популяризации российского виноделия, формат становления его ближе, вот этого диалога между представительным бренд-амбассадором винодельни, виноделом винодельным, с конечным потребителем (…) Это 100% влияет на популяризацию российского виноделия среди людей», — сказал бренд-амбассадор Mantra Estate и Magnatum Евгений Солдатов.

На стендах форума — конкретные примеры достижений российского виноделия: легендарные марки. Такие как «Массандра» — знаменитая винодельня, которой уже больше 130 лет. Одна из самых титулованных в России. Настоящая сокровищница для сомелье. Здесь поколениями хранят секреты виноделия, появившиеся еще при Льве Голицыне. И уникальную коллекцию вин — больше миллиона бутылок.

Завод шампанских вин «Новый Свет» — единственный в своем роде. С конца XIX века производит игристые вина исключительно классическим методом — вторичное брожение в бутылке. Но при этом применяет и современные технологии.

Инкерманский завод марочных вин — еще одно винодельческое предприятие с долгой историей. Знаменит своим подземным производством и легендарными выдержанными винами.

Но есть и заслужившие признание совсем недавно. Вина «Криницы» известны на весь мир. Здесь ориентируются на стандарты органического производства. Это честное вино, которое делают в Геленджике.

За три дня в «Белом мысе» обсудят все сферы российского виноделия: от образования в отрасли до влияния климатических изменений и перспектив на международных рынках.

«Винный форум, главное событие винодельческой индустрии страны, в этом году тоже переехал в Геленджик. Мне кажется, это невероятно здорово. Здесь такая концентрация всего самого лучшего, всего самого интересного, всего самого значимого, что происходит в индустрии виноделия в России», — сказал ресторатор, руководитель и соавтор проекта винный город «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.

От первой лозы до бокала тянется целая цепь — форум в «Белом мысе» связывает каждое ее звено. И это знаковое событие, которое сложно переоценить. Символ не просто возрождения отрасли — ее взлета на совершенно новый уровень. И впечатляющий инфраструктурный проект на берегу Черного моря — теперь центр притяжения не только туристов, но и лучших профессионалов в виноделии страны.

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