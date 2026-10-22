Боевая работа Ми-28НМ по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 29 0

В ходе выполнения задачи вертолетчик нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны показало кадры удара Ми-28НМ по позициям ВСУ

 Минобороны России опубликовало кадры выполнения боевого задания экипажем вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции.

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и замаскированной бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». В ходе выполнения задачи вертолетчик нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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