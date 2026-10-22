Штурмовики «Днепра» отработали взятие опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО

Каждое действие отрабатывается до автоматизма, при этом военнослужащие на протяжении всего пути сохраняют визуальный контакт друг с другом в звеньях и парах.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Штурмовики «Днепра» отработали взятие опорных пунктов на одном из полигонов
Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки и разрабатывают новые тактические способы взятия различных опорных пунктов противника. Практические занятия проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
Прежде всего военнослужащие отрабатывают быстрое приближение к противнику. Оно достигается с использованием авто- и мототехники, а также короткими перебежками «змейкой». Цель такого маневра — дезориентировать противника и лишить его представления о численности наступающего подразделения. Скрытность при перемещении обеспечивают средства имитации и дымовая завеса по всему краю наступления.
При следовании к опорному пункту «неприятеля» штурмовые группы учатся в движении уворачиваться от ударов БПЛА условного противника. Каждое действие отрабатывается до автоматизма, при этом военнослужащие на протяжении всего пути сохраняют визуальный контакт друг с другом в звеньях и парах.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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