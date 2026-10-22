«Рождение империи»: в Москве прошла премьера исторической драмы

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В широкий прокат картина выходит уже 29-го октября.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве состоялась премьера исторической драмы «Рождение империи»

В Москве сегодня состоялась премьера исторической драмы «Рождение империи» — масштабного проекта о переломной эпохе Петра I. Эпические сражения, дворцовые интриги, предательства, тяжелые испытания и большая любовь — все это стало частью истории о рождении новой России. Главные роли в картине исполнили Александр Горбатов, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов.

«Это рассказ о сегодняшнем дне. Весь наш сегодняшний день — он во вчерашней истории: все причины, все почему, все ответы на вопросы. А в общем, название само по себе точно говорит о том, что там происходит. Почему мы такие, какие мы есть и с нами ни черта не сделаешь», — сказал актер, исполнитель роли Бориса Шереметьева в фильме «Рождение империи» Алексей Гуськов.

«Это великолепно, потому что это красиво, потому что есть определенный размах, масштаб, который соответствует в моем представлении о том, как надо радоваться жизни и существовать в искусстве, отдавая полностью себя. Поэтому мне кажется, это один из таких фильмов, который я, как мальчик, хотел бы смотреть, и хочется в них участвовать», — сказал актер, исполнитель роли Александра Меншикова в фильме «Рождение империи» Милош Бикович.

К слову, Милош Бикович сыграл одного из ближайших соратников Петра — Александра Меншикова. Сам проект готовился несколько лет. И теперь «Рождение империи» сможет увидеть каждый — в широкий прокат картина выходит уже 29-го октября.

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