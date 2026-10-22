От Афин до Тираны: волна протестов накрыла две европейские страны

Тысячи студентов в Афинах требуют увеличить финансирование образования

Европейские студенческие протесты сегодня охватили еще одну страну. Улицы греческих городов блокировали демонстранты. Они требовали увеличения финансирования учебных заведений, но очень быстро начались стычки с полицией. За ситуацией в Греции следил корреспондент Ясон Натанасиадис.

«Сегодня тысячи греческих студентов вышли на улицы Афин в знак протеста из-за ухудшения качества образования, мрачных перспектив и значительно возросшей стоимости жизни. Учащиеся жалуются, что им часто приходится заниматься в переполненных классах, в зданиях, требующих ремонта, что им не хватает учителей и что им самим часто приходится параллельно работать, чтобы иметь возможность оплачивать учебу», — заявил журналист.

Полыхает и соседняя Албания. Там на улицах настоящие бои протестующих с полицией. Нацгвардия не стесняясь применяет газ и водометы. А вот во Франции, откуда и пошла волна беспорядков, сегодня наконец на экранах появился президент Франции Эмманюэль Макрон и не моргнув глазом заявил, что ничего страшного не происходит, поводов для паники нет. И ему тут же напомнили, как в разгар массовых беспорядков он распорядился оцепить шоколадную мастерскую собственной жены Брижит несколькими отрядами полиции.

Естественно французы не могли упустить случая посмеяться над собственным президентом и завалили интернет мемами, где глава Пятой республики, например, в образе патриция с блаженным лицом на фоне догорающего Парижа.

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