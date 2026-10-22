«Робот Хранитель»: Unitree показала андроида, готового пожертвовать собой
В Поднебесной продемонстрировали машину, которую разработчики называют идеальным защитником: она владеет боевыми искусствами, не боится огня, быстро бегает и далеко прыгает.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO; 5-tv.ru
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В Китае сегодня представили первого в истории личного робота-телохранителя, который готов пожертвовать жизнью ради своего хозяина.
В Поднебесной утверждают, что среди людей такого профессионала точно не найти. Он владеет боевыми искусствами, не боится огня, далеко прыгает, быстро бегает, у него отсутствует страх, но главное — он безмерно предан владельцу.
Единственный нюанс: робота надо не забывать заряжать, так как батарейки хватает только на восемь часов.
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