«Робот Хранитель»: Unitree показала андроида, готового пожертвовать собой

В Китае сегодня представили первого в истории личного робота-телохранителя, который готов пожертвовать жизнью ради своего хозяина.

В Поднебесной утверждают, что среди людей такого профессионала точно не найти. Он владеет боевыми искусствами, не боится огня, далеко прыгает, быстро бегает, у него отсутствует страх, но главное — он безмерно предан владельцу.

Единственный нюанс: робота надо не забывать заряжать, так как батарейки хватает только на восемь часов.

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