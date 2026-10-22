«Призрачная свадьба»: зачем похитили прах Аниты Муй

Прах гонконгской певицы Аниты Муй пропал из буддийского храма

Прах легендарной гонконгской певицы и актрисы Аниты Муй, пропавший летом из буддийского храма, семье так и не удалось вернуть. Полиция не продвинулась в расследовании, а брат покойной объявил вознаграждение за информацию о похитителях. Об этом сообщает «Лента.ру».

Муй прожила только 40 лет, но оставила огромный след в азиатской поп-культуре: прославилась в 1980-х необычным репертуаром и смелыми сценическими образами, получила прозвища Мадонна Азии и Старшая сестра, сыграла более 40 ролей в кино. В 2003 году у нее нашли рак в терминальной стадии, однако она продолжала выступать.

Урна с прахом покоилась в колумбарии пагоды Хой Вуи в монастыре По Линь на острове Лантау. 18 июля поклонники приехали отметить 44 года с того дня, когда Муй впервые вышла на большую сцену, и заметили, что ниша повреждена. Вскоре выяснилось, что урна пропала.

С мая по август 2025 года в крупнейшем колумбарии Гонконга Бо Фу Шань украли сразу три урны с прахом знаменитостей. За прах актера Лю Цзяляна злоумышленники требовали выкуп в 60 миллионов гонконгских долларов, однако его вдова отказалась платить и обратилась в полицию. В феврале урну нашли. Происшествие с Муй сначала связали с той же бандой, но выкупа никто не потребовал.

Это породило версию о призрачной свадьбе — древней традиции, которая кое-где в Китае существует до сих пор. Считалось, что умерший неженатым мужчина превращается в беспокойного призрака и вредит родственникам, поэтому ему находили покойную невесту и устраивали свадьбу. С 1990-х обычай снова набирает популярность в северных и центральных провинциях Китая. Многие фанаты Муй убеждены, что ее прах заказал состоятельный поклонник, чтобы быть с певицей в загробном мире. Однозначного подтверждения версии нет.

Китайские СМИ регулярно сообщают о разоблачениях сетей похитителей мертвых: в 2021 году сотрудник крематория подменил прах стримерши Ло Сяомао, чтобы продать его для призрачной свадьбы, а в провинции Хэбэй разоблачили банду, которая выкапывала трупы женщин и продавала их. В китайском уголовном кодексе нет статьи за призрачные браки — преступников судят за разорение могил и дают около трех лет тюрьмы.

Никаких подвижек в деле Аниты Муй пока нет. Некоторые фанаты обвиняют в краже праха ее брата Каймина, который более 20 лет воюет с родственниками за наследство певицы. Правда, именно он в октябре пообещал за информацию о похитителях 50 тысяч гонконгских долларов (около около 527 950 рублей. — Прим).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в законодательстве судьба праха законом не регулируется, однако существуют правила, которые нужно соблюдать.

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