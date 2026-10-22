«Урсула позвонит и скажет спасибо»: Трамп пошутил о переименовании Тихого океана

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 468 0

Лидер Белого дома обсуждал идею с гендиректором Google.

Как Трамп хочет переименовать Тихий океан

Фото: www.globallookpress.com/Tom Brenner-Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп пошутил о переименовании Тихого океана в Американский

Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине пошутил, что Европа придет в восторг, если США переименуют Тихий океан в свою честь, и даже предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонит со словами благодарности.

По словам Трампа, ему нравятся только два океана — Атлантический и Тихий, и он не собирается присваивать имя Трампа или Америки никакому другому океану, кроме этих двух. Он также рассказал, что обсуждал идею переименования Атлантического океана с гендиректором Google Сундар Пичаи. В компании, как отметил президент США, еще не отошли от переименования Мексиканского залива в Американский и отказались от новой инициативы.

Трамп предположил, что, вероятно, откажется от идеи с Атлантическим океаном, но не удержался от шутки про Тихий. По его словам, США могли бы назвать его Американским океаном, и тогда Европа будет в восторге — а Урсула фон дер Ляйен позвонит и скажет «большое спасибо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп отказался опробовать летающую Tesla Roadster Илона Маска, но в то же время отметил, что презентация произвела на него впечатление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Максима
5:31
«Ни один врач не хочет браться»: Ирэн Феррари о последствиях пластики
5:15
Подмена близнеца: как китаец 19 лет водил за нос полицию
5:00
Запасайтесь уже в октябре: какие продукты купить к новогоднему столу заранее
4:45
«Урсула позвонит и скажет спасибо»: Трамп пошутил о переименовании Тихого океана
4:31
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Московский регион

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки
От Афин ждут предложений. В Брюсселе стартует экстренный саммит ЕС

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео