После Волчанского котла: «Мста-С» расширяют полосу безопасности

Расчеты «Мста-С» уничтожают позиции ВСУ на расстоянии до 32 километров

После ликвидации противника в Волчанском котле наши военные активно продвигаются вглубь Харьковской области. Расширять полосу безопасности на этом направлении помогают расчеты самоходных установок «Мста-С». Боевые машины способны уничтожать позиции ВСУ на расстоянии до 32 километров. За работой наших артиллеристов наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии ведут непрерывный огонь, чтобы противник не успел сменить позицию. Разведка с неба засекла вражеский пункт операторов БПЛА и передала расчету координаты.

«Бойцы очень оперативно работают. Можно сказать, молниеносно. Оказались быстро на огневой точке. И сейчас начнут работать. Цель пришла внезапно», — сказал корреспондент Алексей Полторанин.

Военнослужащие уходят в укрытие между боевыми задачами и когда в небе находится вражеский беспилотник. В какой-то момент на позиции звучит команда: «Воздух».

«Обстановка средненапряженная, поэтому стоим, охраняем орудия, постоянно 24 на 7», — сказал механик-водитель с позывным «Старый».

Дроноводы украинской армии сейчас — одна из приоритетных целей. Из вот таких лесополос ВСУ ежедневно запускают в сторону наших позиций ударные дроны.

«Это оптоволокно, шла со снарядом кумулятивным, ее успели на подлете сбить», — сказал механик-водитель с позывным «Старый».

Враг пытается беспокоить наши штурмовые группы, но подразделения группировки «Север» буквально перемалывают противника на этом направлении. Под огнем фактически все — живая сила врага, его склады с боеприпасами, остатки боевой техники.

«У нас порядка 6–8 задач в день. В светлое время суток мы отдыхать им не даем, задача выполняется, как правило, с третьего-четвертого снаряда враг поражен, подавлен», — рассказал командир взвода с позывным «Ока».

Расчет подавляет врага с помощью самоходной установки «Мста-С», которая поступила военным год назад прямо с завода. Рассказывают, боевая машина еще ни разу не подводила.

«Стреляет она в среднем на 20 километров, но есть дальнобойные боеприпасы, которые стреляют до 32. Часто используете? Ну, из 8 целей 1–2 отрабатываем им», — сказал командир орудия с позывным «Пузырь».

Сам расчет слаженный — это кадровые офицеры и бойцы, подписавшие не так давно контракт. Если нужно поменять позицию, они быстро перекатываются на другую. Все доведено до автоматизма.

«Сколько снарядов выпустил? Ну, много. Третий год уже служу», — сказал номер расчета с позывным «Малек».

Главная задача сейчас — помочь пехоте продвинуться на Волчанском направлении. После успешной операции «Медвежий угол», когда две тысячи украинских боевиков загнали в котел, подразделения группировки «Север» наступают дальше — на Великий Бурлук, важный логистический узел ВСУ.

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