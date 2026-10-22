Паста под угрозой: макаронные фабрики Италии на грани бунта

В Италии закончились макароны

Конфликт на Ближнем Востоке серьезно ударил по обычным европейцам. Из-за кризиса на рынке топлива Италия может потерять одно из своих главных национальных достояний — пасту. Крупные макаронные фабрики и фермеры на грани бунта. Дорогой дизель фактически ставит крест на их работе.

Проблемы с логистикой и панические настроения итальянцев уже привели к тому, что полки в магазинах опустели. Там не найти даже товаров первой необходимости. Крупнейшие профсоюзы страны анонсировали забастовки. Может ли Италия повторить французский сценарий — выяснили корреспондент «Известий» Диана Тачаева и наш итальянский коллега Самуэле Метта.

В Италии закончились макароны. Звучит как анекдот про страну, где паста — почти национальное достояние. Но итальянцам сейчас не до шуток. На юге страны пустеют полки с мукой, молоком, сахаром и другими базовыми продуктами. В некоторых магазинах пропали овощи и фрукты. Покупатели говорят: такого не было даже во время пандемии.

Всего за неделю цена на спагетти, без которых ни один уважающий себя итальянец не сядет обедать, взлетела вдвое — до трех евро за пачку. Это уже не просто подорожание, а еще один признак того, что привычная dolce vita теперь кислее сицилийского лимона.

Продовольственный кризис — это результат топливного. Мой коллега Самуэле Мета проверил цены на заправках Милана. И вот что увидел.

«Я автомобилист и проехал по заправкам Милана. Стоимость дизеля просто ужасает. Литр горючего, востребованного у фермеров и дальнобойщиков, в диапазоне два с половиной — два восемьдесят за литр. В переводе с евро на валюту России — почти 260 рублей. Катастрофа! А на автострадах — еще на 25 центов дороже! Проще ходить пешком!», - рассказал корреспондент Самуэле Мета.

Мы спросили других итальянских водителей — как им такой рост цен? И все как один признались: семейные бюджеты трещат по швам.

«Я недавно вернулся с юга, навещал своего папу. Потратили почти 800 евро на дорогу туда и обратно. Одно дело тратить лишние 30 или 40 евро в месяц. Но когда это начинает составлять 200, 300 евро… Последний месяц — это просто капля, которая, возможно, заставила людей наконец очнуться. Для семьи из 3–4 человек с одной машиной, на которой нужно забрать детей, отвезти их на продленку, на спорт или куда-либо еще, — это превращается в серьезные расходы», — сказал местный житель Сальваторе.

«После подорожания бензина машину стали использовать меньше, я чаще езжу на автобусе или, если получается, хожу пешком. Машина только при необходимости, чтобы тратить меньше бензина и заправляться как можно реже, пока цены не упадут», — сказал второй водитель.

Все началось с того, что дальнобойщики Южной Италии решили заблокировать крупнейшие автомагистрали на юге страны, создав огромные неудобства как для дорожного движения, так и для перевозки грузов.

С октября правительство Мелони решило отменить временную скидку на акцизы, что привело к общему росту цен. Все это происходит в контексте двойного кризиса, когда Рим решает отказаться от российской нефти, а ситуацию дополнительно усугубляют Ормузский пролив и война в Иране.

Бедный аграрный юг всегда кормил зажиточный Север — но теперь перестал. Серия забастовок и блокад привела к тому, что теперь уже по всей Италии нарастает паника. Люди сметают с полок все, не говоря уже о продовольствии, которое можно запасти впрок! А нет еды — нет желания работать: «эффект домино» грозит всей экономике Италии. Обещания правительства компенсировать рост цен на горючее — пока пустые слова.

Уже на следующей неделе волна забастовок работников транспорта накроет территорию «Апеннинского сапога» — от Неаполя до Римини и Тосканы. А если правительство Мелони не начнет реально бороться с ростом цен на топливо, 6 ноября протестующие грозятся остановить транспорт по всей Италии.

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