Детский тариф в такси хотят уравнять со взрослым: кто заплатит

Такси может подорожать для всех пассажиров из-за нового закона

В России разрабатывают новые правила, которые должны значительно сократить число конфликтов между таксистами и родителями с детьми. Сегодня перевозчики очень неохотно берут заказы, в которых требуется детское удерживающее устройство. И это несмотря на то, что так называемый «детский» тариф значительно дороже «взрослого». Что предлагают поменять и почему это неизбежно приведет к росту стоимости поездок? Плюсы и минусы инициативы взвесил корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Поездки по тарифу «детский» на такси — вот показатель достатка пассажира.

«Хотелось бы, чтобы доступнее по цене. Ценник там, даже 50%… сумасшедшая, конечно, наценка. 30%…» — сказала мать Валерия Кравцова.

Агрегатор обещает клиентам подать не просто «эконом с креслом» — на детский тариф приедут обученные водители, которые прошли специальный инструктаж, поэтому знают и как ребенка успокоить, и кресло пристегнуть. Правда, сами водители ни сном ни духом.

Наценка в тарифе идет и за кресло, которое приобретает сам водитель. Приложение одного из сервисов такси. Цена на детский тариф дороже, чем на стандартный. Оно и понятно — приедет машина с детским креслом. Но что если удерживающее устройство у нас уже есть? Тогда родитель на свой страх и риск может попробовать не переплачивать — вызвать водителя по обычному тарифу. Во время нашего эксперимента юному Владимиру и его маме в поездке не отказали ни разу, но так бывает не всегда.

«Не хочу» и есть главная причина, почему водителей, которые работают по детскому тарифу, так мало — не более четверти от общего числа.

«Ребенок — это достаточно беспокойный пассажир. Ребенок может стучать ногами в спинку водителя, ребенок может захотеть поесть, ребенка может укачать во время поездки. Поэтому водители предпочитают отклонять подобные заказы», — сказал представитель Общественного совета по развитию такси по Северо-Западному федеральному округу Андрей Белов.

И тогда дорогой детский тариф становится единственной вынужденной мерой для родителей. Но в Министерстве транспорта уже точно решили — надо исправлять ситуацию.

«С этого года у нас входит новый закон, где неважно — заказывает пассажир с ребенком, заказывает пассажир без ребенка, цена будет одинаковая. То есть именно ушло такое понятие, как дополнительная услуга перевозки с детьми», — сказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Законопроект еще только разрабатывают, но вопросы у водителей уже появились. При том, что правила обязывают для перевозки маленьких пассажиров иметь не одно устройство.

«Автомобиль должен быть оборудован бустером для ребенка, который постарше, и детским креслом для ребенка, который помладше», — сказал Андрей Белов.

Предугадать, кто поедет, невозможно — придется покупать оба. Отдельный нюанс — куда убрать удерживающие устройства. В багажнике у нас уже лежит бустер. Положим еще и детское кресло. И места становится меньше. А что если следом поедет пассажир, например, с большим чемоданом… убрать его будет уже некуда.

А если машина на газу, что сегодня особенно актуально в качестве альтернативы бензину, тогда места в багажнике не останется даже под дамскую сумочку. Поэтому прежде чем принимать закон, который сравняет цены, необходимо тщательно изучить все тонкости. Но уже поговаривают, что пойдут по самому простому пути — просто в очередной раз такси подорожает абсолютно для всех пассажиров.

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