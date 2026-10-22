Цена на бумаге и в реальности: как россияне переплачивают за квартиры

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Разрыв цен в объявлениях с реальными сделками достигает 15,5% на новостройки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Жилье подешевеет после снижения ключевой ставки ЦБ

Покупатели квартир в России могут смело торговаться — цены в объявлениях сильно завышены, выяснили «Известия».

Аналитики подсчитали, что разрыв с реальными сделками достигает 15 с половиной процентов на новостройки и 12 — на готовое жилье. Застройщикам невыгодно открыто снижать цены из-за банковского финансирования. Поэтому скидки делают — но индивидуально.

На вторичке же собственники часто переоценивают объект. Но потом сталкиваются со спросом и сбрасывают цену. При этом стоимость недвижимости в предложениях может еще вырасти. Жилье подешевеет, когда Центробанк снизит ключевую ставку, а на рынке накопится много нераспроданных квартир. Произойдет это, по прогнозам, не раньше середины следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при аренде квартиры отсутствие правильно оформленных документов может привести к финансовым потерям как для жильцов, так и для собственников. Эксперты программы Пятого канала «Страна советов» объяснили, как защитить свои права при заключении сделки.

Юристы рекомендовали обязательно составлять договор найма, акт приема-передачи и опись имущества. В документах необходимо фиксировать состояние мебели и техники, имеющиеся повреждения и размер обеспечительного платежа. Дополнительной защитой могут стать фотографии и видеозаписи квартиры.

Собственникам также напомнили об обязанности платить налоги с доходов от сдачи жилья. За неуплату предусмотрены штрафы, а при определенных обстоятельствах возможна уголовная ответственность.

Если жильцы нарушают условия договора и отказываются съезжать, владельцу недвижимости рекомендовали направить требование об освобождении помещения, а при необходимости обратиться в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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