Запахи под запретом: Караулова раскрыла свою необычную привычку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 494 0

В вопросе ароматов певица считает себя консервативным человеком.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Юлианна Караулова не любит использовать парфюм с утра

Певица и телеведущая Юлианна Караулова не использует парфюм утром. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

«Я в первой половине дня в принципе как-то вот не могу ни на себе, ни на ком-то что-то чувствовать. Но, безусловно, вечером хочется», — поделилась артистка.

Она отметила, что в этом плане является консервативным человеком и уже много лет предпочитает носить один и тот же аромат.

Кроме того, Караулова придерживается мнения, что при выборе и использовании запахов нужно думать не только о себе, но и об окружающих людях.

«Мне кажется, что ароматы — это настолько деликатный момент, что здесь, конечно, в первую очередь нужно думать не о том, что нравится тебе, хотя безусловно — это то, что создает настроение, но и о том, как это воспримут окружающие. Бывает, едешь с утра в лифте, а там какой-то замечательный сосед, который поселился и надушился от души», — рассуждала певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлианна Караулова отказалась от загородного дома, чтобы чаще видеть ребенка. С ее темпом жизни квартира оказалась удобнее, а недвижимость загородом стала в каком-то смысле блажью.

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