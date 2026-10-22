«Словно была пьяна»: женщина впала в кому из-за лечения клюквенным соком

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 23 0

Симптомы она списывала на усталость от работы.

Помогает ли клюквенный сок при инфекциях мочеиспускания

Фото: 5-tv.ru

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LADbible: женщина впала в кому из-за лечения клюквенным соком

В Великобритании 47-летняя Кэрол Хэдли попала в больницу с сепсисом после попыток самостоятельно справиться с инфекцией мочевыводящих путей с помощью клюквенного сока. О ее истории сообщает LADbible.

По словам женщины, подобные проблемы с мочеиспускательной системой возникали у нее с 13–14 лет. Она привыкла обходиться без обращения к врачу и считала, что сок помогает ей справляться с недомоганием.

Когда вновь появилось жжение при мочеиспускании, Хэдли последовала привычной схеме. Головную боль и боль в спине, которые также у нее появились, она связала с рабочими нагрузками.

Примерно через месяц после появления симптомов состояние резко ухудшилось. На работе женщина почувствовала жар. У нее помутилось сознание. Ее срочно доставили в больницу.

«Дочь сказала, что, когда она приехала в больницу, я несла какой-то бессвязный бред. Речь была невнятной — словно я была пьяна», — рассказала британка.

Врачи обнаружили, что инфекция мочевыводящих путей переросла в почечную инфекцию, вызванную кишечной палочкой, и сепсис.

Ей также сказали, что головные боли вызваны отеком мозга. После срочной госпитализации женщину ввели в искусственную кому, в которой она провела три недели.

Теперь почки Хэдли функционируют на 70%. После пережитого женщина призывает других не полагаться на самолечение.

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