Может ли черника влиять на настроение? Что показало новое исследование

JNHA: черника изменила процессы в кишечнике пожилых людей

Ежедневное употребление черники сопровождалось изменениями отдельных функций кишечной микробиоты у пожилых людей с легкими симптомами депрессии. Работа опубликована в The Journal of Nutrition, Health and Aging.

В трехмесячном испытании участвовали 18 человек, ведущих малоподвижный образ жизни. Десять участников ежедневно получали 48 граммов черничного порошка — это равно примерно двум чашкам свежей черники. Еще восемь человек принимали плацебо.

В группе черники симптомы депрессии снижались более последовательно. Но разница между группами не достигла статистической значимости, поэтому результат не позволяет считать ягоду средством лечения депрессии.

При этом исследователи обнаружили изменения в генах, связанных с некоторыми ферментами кишечных микроорганизмов. Один из них участвует в биологическом процессе, связанном с ГАМК — нейромедиатором, который помогает регулировать передачу нервных сигналов.

«Клетчатка и антоцианы, содержащиеся в чернике, могут влиять на микробиом кишечника и метаболиты, связанные с депрессией у пожилых людей», — пояснила ведущий автор работы Кортни Л. Миллар.

Однако значимых изменений в общем числе видов микроорганизмов, основных метаболических путях и содержании короткоцепочечных жирных кислот команда не выявила.

Исследование показывает возможное влияние черники на отдельные процессы в кишечнике, но не устанавливает, улучшают ли они психическое здоровье. Для оценки клинической пользы нужны более масштабные испытания. Черника может дополнять сбалансированный рацион, однако не заменяет профессиональную помощь при депрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.