Случайная находка в самолете: Караулова раскрыла историю любимых духов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 22 0

Певица уже несколько лет пользуется одним и тем же парфюмом.

Фото, видео: legion-media; 5-tv.ru

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Юлиана Караулова нашла свой любимый аромат в самолете

Певица и телеведущая Юлианна Караулова любимый парфюм нашла случайно. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

«Удивительным образом я его нашла. <…> Такое бывает, оказывается, все-таки маркетинг работает. Этот аромат был в одном из дорожных наборов. Во время перелета я его нашла в одной из авиакомпаний», — уточнила исполнительница.

Аромат настолько понравился певице, что вскоре после этого она приобрела большой флакон данного парфюма.

Караулова в вопросе запахов относит себя к консервативным людям. По ее словам, она уже несколько лет не меняет предпочитаемый аромат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлианна Караулова отказалась от загородного дома, чтобы чаще видеть сына. С ее темпом жизни слишком много времени уходит на дорогу, поэтому квартира оказалась удобнее. В то время как дом в этом случае стал в каком-то смысле блажью.

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