Путин присвоил жительнице Москвы звание «Мать-героиня»

Государственную награду женщина получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Путин присвоил жительнице Москвы Надежде Роговой звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин присвоил жительнице Москвы Надежде Роговой звание «Мать-героиня». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе говорится, что награда вручена женщине «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
«Мать-героиня» — звание, которое могут получить женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей. В системе государственных наград России оно относится к категории высших наряду со званиями «Герой труда» и «Герой России».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 44-летняя женщина родила в Красногорском роддоме семнадцатого ребенка. Мальчик появился на свет естественным путем. Вес новорожденного составил четыре килограмма 560 граммов, рост — 56 сантиметров.
Врачи отметили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома. Теперь в семье воспитываются 17 детей — 12 девочек и пять мальчиков. Старшей дочери женщины 22 года.
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