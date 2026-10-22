Путин присвоил жительнице Москвы звание «Мать-героиня»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

Государственную награду женщина получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Путин присвоил жительнице Москвы звание Мать-героиня

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Путин присвоил жительнице Москвы Надежде Роговой звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин присвоил жительнице Москвы Надежде Роговой звание «Мать-героиня». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что награда вручена женщине «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

«Мать-героиня» — звание, которое могут получить женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей. В системе государственных наград России оно относится к категории высших наряду со званиями «Герой труда» и «Герой России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 44-летняя женщина родила в Красногорском роддоме семнадцатого ребенка. Мальчик появился на свет естественным путем. Вес новорожденного составил четыре килограмма 560 граммов, рост — 56 сантиметров.

Врачи отметили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома. Теперь в семье воспитываются 17 детей — 12 девочек и пять мальчиков. Старшей дочери женщины 22 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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