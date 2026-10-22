Занимал у знакомых: убитый вебкамщицей в Москве парень увлекался ставками

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 22 0

При этом молодой человек был сотрудником нефтяного предприятия.

Кем был убитый вебкамщицей в Москве парень

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Убитый вебкамщицей в Москве парень увлекался азартными играми

Убитый вебкамщицей Юлией парень по имени Вадим в прошлом увлекался азартными играми. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Молодой человек был сотрудником нефтяного предприятия в 2025 году. В то же время он сидел в чатах онлайн-казино и занимал у друзей и знакомых на ставки. С вебкам-моделью он познакомился в своем родном городе, завязались отношения, после чего парень и девушка расстались.

Убийство произошло ночью 22 октября — мужчина пришел к своей бывшей домой для личного разговора. Он пил алкоголь у нее под дверью — в конце концов Юлия завела его в квартиру и убила ножом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеозапись из подъезда дома на Нижегородский улице, где произошло убийство — на ней видно, как мужчина ждал бывшую у входной двери, после чего она завела его к себе. В Следственном комитете РФ сообщили, что девушку задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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