Умер кантри-исполнитель Джон Андерсон

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

Музыкант скончался на 72-м году жизни.

Умер певец Джон Андерсон — причина смерти: песни и биография

Фото: © Getty Images/Terry Wyatt/Contributor

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Американский исполнитель кантри Джон Андерсон умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя артиста.

Родные подтвердили печальное известие в социальных сетях. Музыкант скончался 21 октября, обстоятельства не раскрываются. Близкие отметили, что его голос и композиции нашли отклик у многих слушателей, а главным наследием назвали любовь и воспоминания.

«Для всего мира он был талантливым исполнителем музыки кантри, чей голос и песни затронули множество жизней. Для нас он был гораздо большим. Он был сердцем нашей семьи, он заставлял нас смеяться, горячо любил нас и делал каждый обычный момент особенным», — говорится в заявлении семьи.

Соболезнования высказал кантри-певец Паркер Макколлум. По его словам, он виделся с Андерсоном 18 октября и охарактеризовал его как легенду.

Андерсон вошел в Зал славы кантри-музыки. За почти полувековую карьеру он выпустил 22 студийных альбома и создал около 20 хитов, включая Wild and Blue, Swingin’, Black Sheep и Seminole Wind.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Ричард Рили, известный зрителям по фильмам «Казино» и «Офисное пространство», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Рили родился 12 мая 1948 года в Меномони-Фолс, штат Висконсин. Он учился в Университете Нотр-Дам, а магистратуру окончил в Университете Миннесоты. Актерскую карьеру Рили начал в театре Мичигана, после чего выступал в региональных театрах на северо-западе США. Среди его ранних киноработ — вестерн «Рустер Когберн», в котором снимался Джон Уэйн.

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