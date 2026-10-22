Врали про экологичность: бумажные трубочки оказались опаснее пластиковых

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 36 0

Соломинки для питья сравнили в нескольких категориях.

Бумажные или пластиковые трубочки: что экологичнее

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

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The Korea Herald: бумажные трубочки оказались опаснее пластиковых

Бумажные трубочки оказались менее экологичными, чем обычные пластиковые. Такие результаты получены в исследовании, выполненном по заказу Министерства климата, энергетики и окружающей среды Южной Кореи, сообщает The Korea Herald.

Авторы сравнили обычные пластиковые, бумажные, биоразлагаемые пластиковые трубочки и изделия из полиэтилена на растительном сырье — био-ПЭ.

Воздействие производства сырья и утилизации оценивали по 16 категориям. Обычный пластик показал наименьшую нагрузку в десяти из них, включая изменение климата, закисление окружающей среды и загрязнение твердыми частицами.

У бумажных трубочек показатель закисления оказался в два раза выше, чем у пластиковых. Смоделированный показатель канцерогенного воздействия на человека превысил результат обычного пластика в шесть раз.

Биоразлагаемые пластиковые соломинки по этим двум показателям получили еще более высокие значения: соответственно в 5,9 и 16,18 раза больше, чем обычные пластиковые. При этом био-ПЭ — другой материал. Его производят из возобновляемого сырья, но по химическому составу он идентичен обычному полиэтилену и не является биоразлагаемым.

Исследователи также отметили, что перерабатывать трубочки сложно независимо от материала. Небольшой размер мешает отделять их от других отходов, а покрытия и клей могут дополнительно затруднять переработку.

Согласно использованной статистике, 73,6% выброшенных соломинок сжигали, остальные отправляли на свалку.

Авторы исследования рекомендовали магазинам отказаться от автоматической выдачи одноразовых трубочек. Включенный в отчет опрос 1001 человека показал, что предоставление соломинок только по запросу поддерживают 54,4% участников, против выступают 18,4%.

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