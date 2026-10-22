«Вы тупица»: Трамп раскритиковал журналиста за вопрос о новых санкциях против РФ

В европейских столицах нарастает паника из-за риска оказаться в стороне от ключевых дипломатических решений по Украине. Переговоры в Петербурге и заявления Трампа о том, что стороны близки к заключению сделки, вызвали бурную реакцию по обе стороны Атлантики.

Теперь в Европе активно обсуждают возможность назначить своего переговорщика, чтобы вести общение с Москвой напрямую. Корреспондент «Известий» Мария Коровина все объяснит.

Вся палитра эмоций, от воодушевления до паники, по обе стороны Атлантики. Реакция на переговоры в Санкт-Петербурге ожидаемо бурная.

Первые же комментарии Трампа после возвращения своего спецпосланника звучат контрапунктом — в интонации сдержанного оптимизма.

«Мы прямо сейчас ведем переговоры с Россией по Украине. Впервые за долгое время мы так близки к сделке. Когда вы близки к заключению соглашения и ведете очень деликатные переговоры, то вы не вводите никакие санкции», — сказал президент США Дональд Трамп.

Это слово «санкции» будто завязло на зубах у некоторых журналистов президентского пула, которые продолжают требовать отчета о новых запретительных мерах против России. И тут же получают порцию холодного душа.

«Те, кто говорит: „Ну что ж, давайте введем санкции“. Вы вообще не понимаете, о чем говорите? Вы тупица. У вас низкий интеллект. Вы тупица, и вы работаете на CNN», — сказал президент США Дональд Трамп.

Итак, известно, что контакты продолжатся. И проходить они будут в трехстороннем формате, сам Уиткофф это подтвердил. На это намекает и американский представитель при НАТО. Тот самый, который умело уходит от нападок Киева по поводу паузы в поставках обещанного вооружения.

«Президент Трамп заслуживает признания: с момента своего возвращения на пост он продолжает работать над поиском решения. Мы приближаемся к цели, хотя процесс идет медленно», — сказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

И сейчас становится известно, что заставило Зеленского после двух недель жалоб на Трампа, похоже, смириться с неизбежным. Видимо, получил строгое внушение в Осло.

— Уиткофф и Кушнер отчитали Зеленского за резкие ответы на критику со стороны Трампа. Они заявили украинскому лидеру, что его поведение привело президента в ярость. Зеленский пытался возражать, даже заявил, что он такого не говорил. Тем не менее посыл был понят.

Хотя Зеленскому ничего не стоит переиграть все обратно, как бывало уже не раз. А европейские партнеры только и рады. Правда, сейчас еврочиновников накрыла паническая атака, судьбоносные консультации стоят в плане, а они опять могут оказаться за бортом. Тем занимательнее, какой именно пасьянс из возможных переговорщиков, судя по инсайдам Politico, у них на столе.

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вела прямые переговоры с Трампом по торговым вопросам, а председатель Европейского совета Антониу Кошта в прошлом уже налаживал связь с Кремлем через свой аппарат. Еще одной потенциальной фигурой, способной выступать от имени всей Европы, является верховный представитель ЕС Кая Каллас», — пишет Politico.

Звучит как издевка. И похоже, сам же коллективный Брюссель это смутно, но все же осознает. Потому-то вновь из-за кулис появляется еще одна кандидатура, не связанная напрямую с бюрократическим аппаратом ЕС, — президент Финляндии Александр Стубб. Бросить его на амбразуру хотят из-за того, что это один из немногих европейских политиков, которому удалось не разозлить Трампа.

Впрочем, по мнению журналистов, перебор вероятных переговорщиков вполне может закончиться так же, как и в предыдущие разы — склоками и отсутствием хваленого европейского единства.

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