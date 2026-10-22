«Поднимается тестостерон»: Дибров назвал самые возбуждающие ароматы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

Какие ноты вызывают всплеск гормонов?

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Дибров: от табака и шафрана поднимается уровень дофамина и тестостерона

От запахов табака и шафрана поднимается уровень гормонов дофамина и тестостерона. Таким мнением с 5-tv.ru поделился телеведущий Дмитрий Дибров на вечере с французским парфюмером Франком Бокле.

«Мне нравится табачный запах, мне, конечно, нравится шафран. Мне нравится все южное. Мне кажется, что от этого дофамин выделяется и тестостерон. Но это уже «другая передача», — пошутил Дибров.

Ведущий также отметил, что обычный петербуржец выбрал бы что-нибудь более сдержанное вроде сирени, но он привык к ярким ароматам.

Ранее на этом же мероприятии Дибров поделился с 5-tv.ru своим мнением о значении запахов. По его словам, аромат является своеобразным «эпиграфом», вступлением к любому человеческому взаимодействию. Запах оказывает на собеседника невербальное влияние еще до начала разговора.

По мнению Диброва, людям не следует пренебрегать духами, или по крайней мере одеколоном, чтобы окружающим было комфортно в их присутствии.

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