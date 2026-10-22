Росгвардейцы в зоне СВО присоединились к памятной акции в День белых журавлей

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, присоединились к памятным мероприятиям ко Дню белых журавлей. Акции прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДНР росгвардейцы провели памятную встречу. Один из военнослужащих прочитал сослуживцам стихотворение о журавлях — символе скорби по погибшим защитникам Отечества. Участники мероприятия почтили память тех, кто отдал жизнь за Родину.

В ЛНР военнослужащие приняли участие в акции у мемориального комплекса «Острая могила». Мемориал посвящен героям четырех поколений — участникам Гражданской и Великой Отечественной войн, а также ополченцам Донбасса, защищавшим регион в 2014 году.

У мемориала росгвардейцы прочитали стихотворение «Летящие в даль» поэта и участника СВО Вита Дорофеева, посвященное погибшим защитникам Отечества.

День белых журавлей впервые отметили в августе 1986 года по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Праздник связан с его стихотворением «Журавли», посвященным солдатам, погибшим на полях сражений. Дату приурочили к открытию мемориального комплекса «Белые журавли» в дагестанском селе Гуниб.

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