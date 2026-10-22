«На коленях просить прощения»: Крида призвали извиниться перед ветеранами

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 092 0

Поводом стал наряд артиста в новом клипе на песню «Милый ублюдок».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Facebook*/Сергей-Дворцов ;5-tv.ru

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Продюсер Дворцов призвал Крида на коленях извиниться перед ветеранами

Продюсер Сергей Дворцов призвал певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин. — Прим. ред.) на коленях извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны из-за образа в новом клипе. Об этом он заявил в беседе с 5-tv.ru.

«Ему нужно после такого на коленях просить прощения у ветеранов. Потому что-то, что он сделал, это, конечно, ужасно», — сказал продюсер.

Дворцов также предположил, что эта история может сказаться на карьере артиста и размере его гонораров.

«Мне очень жаль Егора за его такую непонятную выходку, бездумную, безголовую. Нужно было креативно максимально подумать в другом ключе или русле. Но то, что он сделал, это ни в какие ворота не лезет. Безусловно, он оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны», — заявил продюсер.

Критика в адрес Крида началась после выхода клипа «Милый ублюдок». В ролике исполнитель появился в лонгсливе с изображением, отсылающим к постеру фильма «Иди и смотри» режиссера Элема Климова.

На принте изображен герой картины, переживший гибель близких и сожжение белорусской деревни. При этом образ персонажа изменили с помощью ярких цветов, пирсинга и татуировок. Рядом с изображением разместили надпись «Маркировка дистанции».

Пользователи соцсетей сочли такой образ неуместным из-за трагического содержания фильма. В комментариях певца обвинили в неуважении к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Некоторые также посоветовали артисту посмотреть картину, чтобы лучше понимать смысл использованного изображения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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