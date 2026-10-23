ДНК связали с «Большой пятеркой» качеств человека.
Фото: 5-tv.ru
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Nature: гены влияют на личность, доход и место проживания
Генетические особенности, связанные с характером, оказались также связаны с показателями здоровья, доходом и местом проживания. Такие закономерности обнаружила международная команда, объединившая данные 46 исследовательских групп. Работа опубликована в журнале Nature.
Ученые изучили около десяти миллионов генетических вариантов. Они выявили 1260 участков ДНК, связанных с «Большой пятеркой» личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, сознательность, нейротизмом и открытостью опыту.
Генетические показатели нейротизма (черта, которая проявляется в склонности человека испытывать частые и интенсивные негативные эмоции) были связаны с рисками психических расстройств, особенно тревоги и депрессии, а также с большим числом госпитализаций.
С другой стороны, гены, отвечающие за доброжелательность, действовали как защитный барьер от проблем с психическим здоровьем. В это время люди с экстраверсией были больше подвержены риску заражения COVID-19.
Показатели сознательности связаны с более низким индексом массы тела, устойчивостью к никотиновой зависимости и более высокой физической активностью.
Обнаружились и социальные закономерности. Генетические показатели открытости опыту были связаны с более высоким заработком, сменой работы и проживанием в крупных городских районах.
Показатели сознательности — с переездами в обеспеченные пригороды. При этом авторы подчеркивают взаимодействие наследственности и среды: условия жизни также участвуют в формировании личности.
Проверка семейных данных показала, что выявленные генетические связи нельзя объяснить исключительно общей обстановкой взросления. Однако это не означает, что воспитание и жизненный опыт не имеют значения.
Для индивидуальных прогнозов результаты пока малопригодны: полигенные показатели объясняют менее 4% различий в личности. Кроме того, большинство участников имели европейское происхождение, что ограничивает переносимость выводов на другие группы.
По мнению авторов, использовать такие ДНК-тесты для оценки соискателей, пациентов или участников судебных разбирательств пока научно необоснованно.
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