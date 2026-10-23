Ваш выбор — только ваш? Как гены влияют на личность, доход и место проживания

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 35 0

ДНК связали с «Большой пятеркой» качеств человека.

Как гены влияют на личность и другие сферы жизни

Фото: 5-tv.ru

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Nature: гены влияют на личность, доход и место проживания

Генетические особенности, связанные с характером, оказались также связаны с показателями здоровья, доходом и местом проживания. Такие закономерности обнаружила международная команда, объединившая данные 46 исследовательских групп. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые изучили около десяти миллионов генетических вариантов. Они выявили 1260 участков ДНК, связанных с «Большой пятеркой» личностных черт: экстраверсией, доброжелательностью, сознательность, нейротизмом и открытостью опыту.

Генетические показатели нейротизма (черта, которая проявляется в склонности человека испытывать частые и интенсивные негативные эмоции) были связаны с рисками психических расстройств, особенно тревоги и депрессии, а также с большим числом госпитализаций.

С другой стороны, гены, отвечающие за доброжелательность, действовали как защитный барьер от проблем с психическим здоровьем. В это время люди с экстраверсией были больше подвержены риску заражения COVID-19.

Показатели сознательности связаны с более низким индексом массы тела, устойчивостью к никотиновой зависимости и более высокой физической активностью.

Обнаружились и социальные закономерности. Генетические показатели открытости опыту были связаны с более высоким заработком, сменой работы и проживанием в крупных городских районах.

Показатели сознательности — с переездами в обеспеченные пригороды. При этом авторы подчеркивают взаимодействие наследственности и среды: условия жизни также участвуют в формировании личности.

Проверка семейных данных показала, что выявленные генетические связи нельзя объяснить исключительно общей обстановкой взросления. Однако это не означает, что воспитание и жизненный опыт не имеют значения.

Для индивидуальных прогнозов результаты пока малопригодны: полигенные показатели объясняют менее 4% различий в личности. Кроме того, большинство участников имели европейское происхождение, что ограничивает переносимость выводов на другие группы.

По мнению авторов, использовать такие ДНК-тесты для оценки соискателей, пациентов или участников судебных разбирательств пока научно необоснованно.

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