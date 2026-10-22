Страшные звуки из квартиры: петербурженка услышала угрозы мужу через умную колонку

В Санкт-Петербурге женщина через умную колонку услышала, как грабят ее мужа

Умная колонка помогла жительнице Петербурга услышать, как в ее квартире мужу угрожают расправой и похищают вещи. О раскрытии преступления сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Женщина позвонила в полицию вечером 20 октября. В тот момент она находилась за пределами города, а происходящее в доме № 163 на проспекте Народного Ополчения услышала через устройство.

Прибывшим сотрудникам дверь никто не открыл. Указанный в обращении мобильный телефон был выключен.

На следующий день заявление подал сам потерпевший — 31-летний житель квартиры. По его словам, трое малознакомых молодых людей угрожали ему ножом и забрали iPhone 14 Pro, студийный микрофон, наушники и звуковую карту. Ущерб составил 78 тысяч рублей.

Вечером сотрудники уголовного розыска задержали троих предполагаемых участников преступления: двух 21-летних молодых людей и 17-летнего подростка. Похищенные вещи изъяли.

Возбуждено уголовное дело о разбое. В отношении одного из 21-летних составили административный протокол о мелком хулиганстве и после допроса отпустили. Двое других остаются задержанными.

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