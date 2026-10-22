Рэпер ST выступил с концертами для бойцов СВО в Донбассе

С 14 по 17 октября проект «Музыка Возрождения» провел тур по Донбассу, в рамках которого рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) и другие участники выступили перед военнослужащими и встретились с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Поездка охватила Мариуполь, Донецк и Луганск. Помимо ST, в ней участвовали боевая музыкальная группа «Катюша» во главе с Юлией Поленковой, журналист и телеведущая Юлия Розенберг, а также молодая исполнительница и волонтер Наталья Павлова, известная как «Белка».

Концерты для бойцов организуются при содействии Министерства обороны РФ. Благодаря этому артисты получают возможность приезжать непосредственно к подразделениям и общаться с военнослужащими лично.

Руководитель проекта Илья Вольвич подчеркнул, что подобные встречи значимы не только как концертные события, но и как способ укреплять общее культурное пространство.

Фото: проект «Музыка Возрождения»; 5-tv.ru

15 октября в Мариуполе команда проекта провела день с военнослужащими 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской бригады. Для «Музыки Возрождения» встречи с бойцами этого подразделения уже стали традицией. У бригады есть небольшой музей с фотографиями артистов и гостей, приезжавших сюда в рамках проекта.

В этот раз участники тура, помимо концерта, прошли на полигоне «курс молодого бойца». Кроме того, артисты встретились с волонтерами и участниками музыкальных студенческих коллективов.

Встреча 16 октября продолжилась в Донецке. Около 50 молодых людей смогли пообщаться с участниками проекта, задать вопросы и услышать истории из их профессиональной и личной жизни.

Сам ST известен как рэп-исполнитель, автор хитов «Дай ему сил», «Луи Луи», «Минутами», «Иду ко дну» и других. Музыкант отмечен благодарностью президента России Владимира Путина «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Особое место в программе заняла песня «Дай ему сил». Перед исполнением Александр рассказал о ее особом месте в своем творчестве.

Фото: проект «Музыка Возрождения»; 5-tv.ru

Программа продолжилась в Луганске 17 октября, где ST выступил в концертном зале «Императорский». Изначально в расписании значились два выступления для военнослужащих, однако по просьбе бойцов участники проекта также присоединились к марш-броску и провели еще два дополнительных концерта. В этот день на полигонах выступали все: ST, группа «Катюша», Наталья Павлова и Юлия Розенберг. Музыка звучала в разных форматах: от песен под гитару до привычных концертных номеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер ST положительно отозвался о треке «Камера! Мотор!», в основу которого лег текст погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. По словам исполнителя, эта композиция напомнила ему о хип-хопе начала нулевых. Он также подчеркнул значимость музыки, посвященной подвигам участников специальной военной операции. ST пояснил, что будет оценивать песню как слушатель: она вернула его к рэп-воспоминаниям того времени.

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