«Я не хочу умирать»: рак Лерчек начал прогрессировать с новой силой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Обследование показало новый рост метастазов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; Instagram*/ler_chek; 5-tv.ru

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Онкологическое заболевание Лерчек начало прогрессировать с новой силой

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала, что онкологическое заболевание вновь начало прогрессировать. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини, последний месяц оказался для Чекалиной особенно тяжелым из-за сильных болей.

«Мы знаем, что вы долго ждали новости по поводу Лериного состояния, но, если честно, последний месяц был очень тяжелым, у нее было много боли, и, к сожалению, мы нашли причину», — сказал он.

Сама блогер рассказала, что прошла ПЭТ-КТ. По ее словам, исследование показало новый рост метастазов.

«Метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках, они опять вернулись в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», — сообщила Чекалина.

Сквиччиарини добавил, что сейчас блогер начинает вторую линию химиотерапии, а ее близкие продолжают искать дополнительные варианты лечения. Чекалина также рассказала, что врачи рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-терапии в Китае. Для поездки за границу ей необходимо получить разрешение суда.

«У меня есть только одно желание, вы все его знаете, — это просто быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Я не хочу умирать, я хочу жить долго. Я хочу победить этот рак очень сильно», — сказала блогер.

Во время записи Чекалина не смогла сдержать слез. Она поблагодарила подписчиков за поддержку и попросила молиться за ее здоровье.

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