Путин вручил почетное знамя Федеральной таможенной службе

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За 35 лет ведомство сделало качественный шаг вперед, внедрив в работу передовые технологии, в том числе ИИ.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Сегодня в преддверии Дня таможенника Владимир Путин вручил почетное знамя Федеральной службе. В этом году ей исполняется 35 лет.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Как подчеркнул президент, за это время ведомство сделало качественный шаг вперед. Среди приоритетов — ускорение процедур, их автоматизация и внедрение передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

«Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного национально-ориентированного бизнеса, упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования и оформления внешнеторговых документов. Российская таможенная система должна быть одной из самых современных и эффективных в мире. Для этого есть все необходимое: люди, технологии, опора на наш исторический опыт. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами задачи», — сказал президент России Владимир Путин.

«Обязуемся бережно чтить и хранить знамя как вверенную реликвию, святыню и символ доверия государства. Принимая знамя, разрешите заверить вас, уважаемый Владимир Владимирович, что таможенники России, стоявшие на страже экономической безопасности нашей страны на протяжении тысячелетней истории, и впредь будут добросовестно выполнять свой долг», — сказал руководитель Федеральной таможенной службы РФ Валерий Пикалев.

Глава государства поблагодарил сотрудников за защиту национальных интересов и отметил, что их работа помогает укреплять суверенитет страны, развивать международное сотрудничество и обеспечивать стабильность бюджета.

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