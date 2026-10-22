Сигареты убивают: соседи все чаще судятся из-за курильщиков в подъездах

Соседи все чаще выясняют отношения в судах. Одна из самых распространенных причин конфликта — курение в подъездах и даже собственных квартирах. Дым, окурки под окнами и запах гари — иногда за такими спорами стоят вполне реальные угрозы. Непотушенная сигарета может привести к пожару и человеческим жертвам. Как защитить свой дом от чужой вредной привычки — расскажет корреспондент «Известий» Николай Кугук.

— Запах прям жженого пластика.

— Да, запах. Здесь находиться невозможно. Если стоишь здесь больше десяти-двадцати минут, то сразу в горле начинает першить и начинается кашель.

Последствия пожара в этой квартире видны даже спустя месяц после трагедии: копоть на потолке, обугленные выключатели и запах горелого пластика. Собственникам пришлось все разобрать до голых стен и заново подготовить квартиру к чистовой отделке. Но самое ужасное — они потеряли сына в этом пожаре.

«Мы были в таком шоке, что действия были неадекватными. И у меня был страх от того, что это все очень быстро происходит», — сказала жительница дома Ирина Семичева.

Предварительно, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты, сообщили в Следственном комитете.

Чтобы вредная привычка соседа стала проблемой окружающих, достаточно открытого окна. Через него в квартиру попадает дым, а вместе с ним может залететь и непотушенный окурок. И тогда спорить с соседом придется уже после приезда пожарных.

И это тот случай, когда курение убивает за считанные минуты.

«С начала 2026 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано 1388 пожаров, причина которых — неосторожное обращение с огнем при курении. 26 человек погибло», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Это стало причиной пожара и в Челябинске. В квартире из-за окурка выгорел балкон. К счастью, собственников дома не было, обошлось без жертв. Правда, война с курильщиками в этом доме идет уже не первый год. Окурками усеяна вся придомовая территория.

— Я задолбалась. У меня на первом этаже деревья посажены, я постоянно убираю палисадник. Там постоянно окурки. Люди привыкли жить как в хлеву.

Просьбы не курить помогают не всегда. И такие споры между соседями все чаще доходят до суда, отмечают юристы. Защитить свое право на чистый воздух можно. И дело может закончиться принудительным выселением курильщика. Но для этого нужны весомые доказательства и силы на долгие судебные тяжбы.

«Например, какие-то видеофиксации, как дым из щелей квартиры идет, и так далее. Вариантов масса. Фиксируйте то, что можете фиксировать, приглашайте управляющие компании, которые придут и подтвердят запах дыма в вашей квартире, либо на лестничном пролете, либо еще где-то есть», — отметил управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко.

В России о проблеме курения заговорили в 2001 году. Тогда приняли закон об ограничении курения табака на работе и в ряде общественных мест. С 2013-го запретили дымить в подъездах и на детских площадках. Еще через год — в кафе, ресторанах и поездах дальнего следования. Позже ограничения распространили и на вейпы. А сегодня уже говорят о полном запрете никотиносодержащей продукции тем, кто родился позже 2009 года.

Это уже работает во многих странах мира. Но в России предложение пока только на самой ранней стадии обсуждения. По задумке авторов, мера поможет сократить потребление никотина в долгосрочной перспективе.

«Поэтому, если есть запреты, допустим, до 18 лет, мы понимаем, что после 18 лет возможно потребление этой продукции. Здесь же речь идет о целевых группах, возрастных группах, которые на протяжении уже всей своей жизни — им будет запрещено применять, использовать, распространять подобную продукцию», — сказал сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Цена вредной привычки — не только испорченные отношения с соседями и сгоревшие квартиры. По данным Всемирной организации здравоохранения, от пассивного курения ежегодно умирает более полутора миллиона человек. И возможно, что в будущем ограничения для отдельных поколений станут следующим шагом к полному запрету курения.

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