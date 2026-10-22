Апелляционный суд отменил домашний арест Некоглая: блогер вернется в СИЗО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 23 0

Николай Лебедев проходит по делу о предполагаемой торговле наркотиками и пропаганде их употребления в социальных сетях.

Блогер Некоглай вернется в СИЗО

Фото: legion-media

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Некоглая вернут в исправительное учреждение после отмены домашнего ареста

Апелляционная палата Кишинева отменила решение о переводе блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, под домашний арест. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель пресс-службы суда.

Ранее, 15 октября, суд Кишинева изменил блогеру меру пресечения и отправил его под домашний арест. Прокуратура обжаловала это решение, после чего апелляционный суд его отменил.

Теперь Некоглай вернется в исправительное учреждение № 13. Блогер проходит по делу о предполагаемой торговле наркотиками и пропаганде их употребления в социальных сетях.

Лебедева и его супругу задержали в сентябре. По данным следствия, во время обыска в доме, где они проживали, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками обнаружили запрещенные вещества, весы, измельчитель и телефоны. Всего по делу задержали 15 человек, которые находились в гостях у блогера.

Следствие утверждает, что супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией более 12 миллионов подписчиков. По версии правоохранителей, через них распространялась информация, пропагандирующая употребление наркотиков, а в некоторых случаях осуществлялась продажа запрещенных веществ. Наблюдение за фигурантами, как сообщалось, продолжалось более двух месяцев.

В ноябре 2022 года Некоглай был выдворен из России за миграционные нарушения после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки блогер находился в Молдавии, где, согласно приведенным данным, собирал деньги на нужды ВСУ и высказывался в поддержку киевского режима.

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