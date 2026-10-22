Путин заявил о важной роли театра в культурной жизни

Путин: театр дает импульс другим видам искусства и ничто его не смогло заменить

Театр продолжает играть важную роль в культурной жизни, ведь до сих пор его не смогли заменить ни интернет, ни кино. Об этом заявил президент России Владимир Путин на X съезде Союза театральных деятелей, передает ТАСС.

«Театр не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет. Известный классик говорил: „Из всех искусств для нас важнейшим является кино“. Трудно сегодня с этим согласиться», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что театр служит началом многих видов искусства и имеет связь с народом.

«Театр не только жив — он импульсы дает очень многим видам искусства, с него очень многое начинается. И это живая связь, творческая связь с людьми, с народом — он только приумножает свои достоинства и свое главное преимущество — прямой контакт со зрителями, вызывающий чувство сопричастности и сопереживания героям спектакля», — отметил глава государства.

Съезд Союза театральных деятелей проходит 22 октября. Организация в этом году отмечает 150-летие. На мероприятии обсуждают дальнейшее развитие театральной отрасли и работу профессионального сообщества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на XII Международном форуме объединенных культур, который прошел в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил, что культура стала неотъемлемой частью повседневной жизни школьников и студентов. Он подчеркнул, что страна готова делиться своими культурными практиками с другими государствами. Глава государства также отметил, что Россия всегда открыта для тесного сотрудничества в сфере культуры и готова предложить эффективные решения.

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