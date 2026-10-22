«Погружает в эпоху»: Путин высоко оценил фильм «Рождение империи»

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 25 0

Президент России поблагодарил создателей и артистов картины.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Путин высоко оценил фильм «Рождение империи»

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил фильм «Рождение империи». Своим мнением он поделился в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

«Фильм „Рождение империи“ — настоящее произведение искусства, погружающее в эпоху», — отметил он.

Президент РФ поблагодарил создателей и артистов картины. Он также выразил надежду, что ее посмотрят как можно больше зрителей и предложил давать возможность школьникам, студентам и пенсионерам смотреть бесплатно фильмы про историю России.

Накануне в Москве состоялась премьера исторической драмы «Рождение империи» — масштабного проекта о переломной эпохе Петра I. Эпические сражения, дворцовые интриги, предательства, тяжелые испытания и большая любовь — все это стало частью истории о рождении новой России. Главные роли в картине исполнили Александр Горбатов, Милош Бикович, Ксения Утехина, Алексей Гуськов.

Сам проект готовился несколько лет. И теперь «Рождение империи» сможет увидеть каждый — в широкий прокат картина выходит уже 29-го октября.

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