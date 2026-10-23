Снайперы ВДВ сбивают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 44 0

Слаженные действия десантников защищают инфраструктуру Запорожской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Снайперы ВДВ сбивают дроны ВСУ на ореховском направлении

Снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения вместе с подразделениями противовоздушной обороны и беспилотных систем уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). на ореховском направлении Запорожской области.

Военнослужащие снайперского подразделения парашютно-десантного полка соединения группировки войск «Днепр» совместно с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО), беспилотных систем и мобильными огневыми группами ведут активную боевую работу по уничтожению беспилотных летательных аппаратов ВСУ. На наиболее опасных участках эти подразделения фактически создают «воздушные заслоны», которые позволяют перехватывать цели на дальних подступах и безопасном расстоянии от позиций войск и населенных пунктов Запорожской области.

Командир взвода снайперов Ярославского парашютно-десантного полка с позывным «Крест» считает, что решающее преимущество дает боевой опыт.

«Опыта у нас все-таки побольше, чем у обычных стрелков, зенитчиков. Люди, которые прошли боевой опыт, более сосредоточены, они уже знают все подводные камни, изучили дистанции, пролеты, скорость, тактико-технические характеристики. И уже начинают более сосредоточенно работать», — приводит его слова материал.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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