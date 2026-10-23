Боевая работа FPV-дронов ВС РФ под Добропольем. Лучшее видео из зоны СВО

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 50 0

Засечка сигналов позволила установить точное местоположение объекта.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчеты FPV-дронов уничтожили вражеский пункт управления БПЛА

Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Объект был оборудован в блиндаже в одной из лесополос в районе окруженного города Доброполье Донецкой Народной Республики.

Пункт управления выявили разведчики с помощью средств радиоэлектронной разведки. Засечка сигналов позволила установить точное местоположение замаскированного объекта, после чего координаты передали расчету ударных дронов. Операторы FPV-дронов нанесли несколько ударов по выявленной цели, действуя как в дневное, так и в ночное время. В результате серии ударов противник был полностью уничтожен.

Уничтожение пункта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволило подавить управление вражескими беспилотниками на этом участке, что значительно улучшило обстановку для штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
23 окт
Снайперы ВДВ сбивают дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
22 окт
На Украине военнообязанным начали продавать детей ради выезда за границу
22 окт
Рэпер ST выступил с концертами для бойцов СВО в Донбассе
22 окт
Штурмовики «Днепра» отработали взятие опорных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
22 окт
Боевая работа Ми-28НМ по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
21 окт
Собянин анонсировал создание Дворца ветеранов СВО в Москве
21 окт
Боевая работа «Торнадо-С» в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
21 окт
«Молния-2» уничтожила пункт управления дронами. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
Работа БМП-2М в зоне проведения спецоперации. Лучшее видео из зоны СВО
20 окт
Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:08
Макияж с эффектом слепоты: какая косметика может лишить зрения
8:08
Бывшей порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы
7:55
Россия обвинила Данию в поддержке силовых операций НАТО на Балтике
7:44
«Сотни, если не тысячи»: ФБР может проверить отца Меган Маркл из-за насилия над детьми
7:27
Зима народного гнева: Европу предупредили о новой волне протестов
7:14
Две пенсии в декабре? Кому январские выплаты перечислят до Нового года

Сейчас читают

Немного готики, немного панка: почему Охлобыстина не зовут в эротическое кино
Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео