Три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Нижегородскую область

Трое мирных жителей пострадали в результате падения обломков беспилотника ВСУ в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

«По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — гласит публикация.

ВСУ совершили налет 19 дронов ночью и утром 23 октября — ее отразили средства противовоздушной обороны Минобороны РФ и «Барс-НН», уточнил Никитин.

Повреждены несколько жилых зданий, а также образовательное учреждение и элементы инфраструктуры. Школьников в округе отправили на дистанционное обучение. На местах ЧП работают экстренные службы, точный размер нанесенного ущерба уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях атаки дронов ВСУ на Воронежскую область.

Территория РФ регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о проведении которой президент России Владимир Путин заявил в феврале 2022 года. Боевики киевского режима применяют как беспилотники, так и ракетные системы для ударов по приграничным районам.

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