Более десяти новых станций метро появятся в Подмосковье до 2035 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

Власти региона рассчитывают улучшить транспортную доступность сразу нескольких территорий.

Более 10 станций метро появится до 2035 года в Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Максим Мишин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье планируют расширить сеть Московского метрополитена сразу по нескольким направлениям. Основные проекты рассчитаны на период до 2035 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время «Прямого разговора» на 360.ru.

Одним из ближайших этапов станет развитие Рублево-Архангельской линии. В 2027 году планируется открыть станцию «Липовая Роща» на территории Подмосковья, а в дальнейшем продлить линию в сторону «Изумрудных холмов» в Красногорске.

В Мытищах новую станцию Калужско-Рижской линии хотят разместить рядом с микрорайоном Ярославский. По словам губернатора, она должна помочь снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе. В Балашихе предусмотрено строительство станций «Восточная» и «Балашиха» на Арбатско-Покровской линии.

Развитие метро также планируется в Химках. Там рассматривают продолжение Таганско-Краснопресненской линии со станциями «Химки» и «Куркино».

Для Ленинского округа предлагают продлить Люблинско-Дмитровскую линию со станциями «Развилка» и «Володарское шоссе». Кроме того, рассматривается продление Бирюлевской линии до станций «Клубничные Поля», «Лопатино» и «Дрожжино».

Еще один проект предусматривает продление Филевской линии в сторону Сколкова. Длина нового участка оценивается примерно в 12 километров.

Воробьев отметил, что проекты будут реализовывать поэтапно, определяя приоритетные направления. По его словам, жителей Подмосковья будут информировать о ходе работ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.13
-0.84 91.14
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:21
Долиной снова грозят суды? адвокат оценил последствия рекламы мошенников
14:10
Более десяти новых станций метро появятся в Подмосковье до 2035 года
14:09
Прощание с ведущим «Вестей» Михаилом Пономаревым состоялось в Москве
14:00
«У бабки фляга свистит»: певицу Славу захейтили мужчины
14:00
Между уроками — открытие: школьник случайно обнаружил три новые галактики
13:53
Россия вернула 270 военных из украинского плена

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
Бывшей порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы
«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео