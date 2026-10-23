«Вам не стыдно?» — Урсула фон дер Ляйен сбежала с заседания Евросовета

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Главу Еврокомиссии в пух и прах разнес словацкий депутат.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Урсула фон дер Ляйен сбежала с заседания Евросовета

В сети завирусились кадры с последнего заседания Евросовета. На них словацкий депутат Милан Угрик разносит нынешнюю политику ЕС. От мигрантов и протестов до поддержки киевского режима. Урсула фон дер Ляйен как главный идеолог критики не выдержала и спешно покинула зал.

«Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте! Госпожа фон дер Ляйен, вам не стыдно, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 миллиардов евро? Что вы хотите забрать десятки миллиардов евро у работающих граждан?»— сказал депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

Незадолго до этого на той же встрече глава Еврокомиссии успела обвинить Россию и Белоруссию во всех бедах, которые упомянул словацкий парламентарий. В частности, нынешние протесты якобы спровоцированы именно нашими странами. Затронули и тему санкций — их отменять не собираются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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