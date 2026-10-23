В пригороде Парижа неизвестный открыл стрельбу: есть погибший и раненые

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Мужчина за рулем автомобиля открыл огонь по пешеходам на национальной трассе.

Стрельба под Парижем

Фото: © Getty Images/LOIC VENANCE/Contributor

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Один человек погиб в результате стрельбы под Парижем

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Трапп недалеко от Парижа. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на полицию.

Пять человек пострадали. Данных о состоянии раненых пока нет.

Подозреваемый в нападении был задержан сотрудниками правоохранительных органов в коммуне Куаньер. Его личность пока не раскрывается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются полицией. Еще не ясно, были ли знакомы жертвы происшествия и стрелявший.

По данным телеканала BFMTV, нападавший открыл огонь из машины. Произошедшее попало под контроль Национальной антитеррористической прокуратуры.

Трапп находится в департаменте Ивелин, к западу от Парижа. Этот населенный пункт расположился всего в 30 километрах от французской столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девять человек погибли в результате стрельбы в частном доме в городе Эри в США, штат Пенсильвания. По предварительным данным, предполагаемый преступник после произошедшего покончил с собой.

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