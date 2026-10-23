Волочкова не считает себя ответственной за рекламу магазина мошенников

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не считает себя ответственной за рекламу магазина смартфонов, который оказался замешан в мошеннической схеме. Об этом она заявила в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Балерина объяснила, что согласилась записать благодарность за подаренный iPhone и не подозревала, что компания может быть связана с обманом покупателей.

«А что тут такого? Ну, мне дарят подарки. И что я должна делать? Вы поймите, пожалуйста, я ни за кого не несу ответственность. Люди, это не моя ответственность. И не наша, артистов. Мы люди, которые достойны подарков», — заявила балерина.

Волочкова также подчеркнула, что ее публикации носят рекомендательный характер. Она привыкла благодарить людей за подарки и не видит в этом ничего необычного.

В мошенническую историю с магазином смартфонов оказались вовлечены и другие знаменитости, в том числе народная артистка России Лариса Долина и певец Прохор Шаляпин. По имеющимся данным, звездам предлагали бесплатные телефоны в обмен на рекламные ролики.

Магазин привлекал покупателей скидками до 30% на технику Apple, Samsung и Dyson. Клиентам предлагали внести полную предоплату за смартфоны, которые якобы должны были доставить из Дубая в течение 30 дней. Однако заказы не доходили до покупателей, а деньги им не возвращали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что от действий аферистов пострадали около 200 человек, а общий ущерб оценивается в десять миллионов рублей. После того как ситуация получила огласку, знаменитости удалили рекламные видео из своих социальных сетей.

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