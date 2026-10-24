Боевая работа штурмовой бригады «Урал». Лучшее видео из зоны СВО

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 55 0

Комплексный подход к обучению позволяет бригаде успешно выполнять задачи.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Штурмовики совершенствуют подготовку на полигоне в тыловом районе СВО

В день третьей годовщины соединения военнослужащие 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи на передовой и совершенствовать подготовку на полигоне в тыловом районе СВО.

Штурмовики отрабатывают действия в составе малых групп, преодоление инженерных заграждений на мототехнике, штурм укрепленных позиций и уничтожение вражеских беспилотников.

Такой комплексный подход к обучению позволяет бригаде успешно выполнять поставленные задачи. Сейчас военнослужащие 137-й бригады действуют на добропольском направлении СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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