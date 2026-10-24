«Рядом с вами он стал светиться»: Басков пришел с цветами к музе Киркорова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 44 0

Филипп Киркоров представил публике новый клип, в котором снялась «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Басков заявил, что рядом с «Мисс БРИКС» Валентиной Алексеевой Киркоров светится

Народный артист России Филипп Киркоров изменился, когда в его жизни появилась муза — 20-летняя модель, победительница конкурсов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева. Певец пышет вдохновением и даже выглядит иначе. По крайней мере, в этом уверен его коллега по творческому цеху (и званию) Николай Басков.

В Москве состоялась премьера клипа на песню Киркорова «Луиза», в котором главную роль исполнила Алексеева. В честь этого события артист устроил пышное мероприятие в стиле турецкой вечеринки. На мероприятие Николай Басков пришел с роскошным букетом ярких роз цвета фуксия и преподнес их Валентине.

«Украшение этого потрясающего клипа, этого романтика нашей эстрады (Филиппа Бедросовича. — Прим. ред.), человека, который несет любовь, и рядом с вами он стал светиться. Я очень счастлив, что вы привнесли в его жизнь ту красоту, которую должна всегда привносить женщина в жизнь мужчины», — сказал Басков Алексеевой.

В ответ модель поздравила исполнителя с юбилеем — 15 октября ему исполнилось 50 лет. Не только доброе слово досталось певцу от красавицы, но и даже благосклонный поцелуй в щеку. О чем еще можно мечтать?!

Ранее в интервью 5-tv.ru Киркоров рассказал, как создавался клип на песню «Луиза». По словам народного артиста, съемки прошли в турецкой Каппадокии. Филипп Бедросович впервые побывал там в 2020 году и с тех пор мечтал вернуться с музыкой и командой операторов. Идея воплотилась после знакомства с Валентиной Алексеевой.

Ради съемок Киркоров даже уговорил модель прокатиться на воздушном шаре. А сам он не спал три дня, плотный рабочий график помогало выдерживать только вдохновение и любовь к творчеству.

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