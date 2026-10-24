В ожидании нового сюжета: певица Жасмин рассказала о своем дебюте в кино

Певица Жасмин впервые сыграла в полнометражном фильме с Гармашем и Яковлевой

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Шор. — Прим. ред.) попробовала себя в качестве киноактрисы — она впервые снялась в полнометражном фильме. Речь идет о спортивной драме «Тренировка гнева», съемки которой проходили летом, а в прокат она выйдет в следующем году. По словам артистки, дебют не оказался слишком сложным, ведь ее поддерживали очень опытные коллеги.

«Были рядом такие легенды, мэтры, профессиональные артисты и актеры, Гармаш и Яковлева. И я даже, честно скажу, очень им сильно благодарна. Они мне в процессе нашей съемки даже очень сильно помогали. Я им безумно благодарна», — поделилась Жасмин на премьере клипа Филиппа Киркорова на песню «Луиза».

По словам певицы, Елена Яковлева научила ее взаимодействовать с камерой и делать эмоции и смену настроения более естественными. Несмотря на то, что по сюжету героиня Жасмин — бывшая спортсменка, тяжелых физических нагрузок переносить не пришлось.

«Моя героиня в основном была беременная, капитан команды бывшая, поэтому нет, трюков в этот раз не было», — отметила артистка.

Жасмин призналась, что пока не строит грандиозных планов и не рассчитывает сниматься в кино на постоянной основе, но ей очень понравился новый опыт. Однако, если в будущем ей предложат захватывающий сценарий, она с радостью согласится. Певице особенно интересно проявить себя в комедийном жанре. Границы дозволенного звезда тоже очертила.

«Наверное, какие-то голые сцены… Ну, во-первых, я, честно говоря, и не профессиональная актриса. А если даже профессиональные отказываются, то, как вы понимаете, девушка, которая из Дагестана, точно себе этого не позволит», — заключила Жасмин.

В фильме «Тренировка гнева» Жасмин исполнила роль Карины Касаткиной по прозвищу «Касатик» — бывшего капитана женской футбольной команды «Динамо» и правой руки главного тренера. Наставник вынуждает героиню оставить спорт, уехать из Москвы и сосредоточиться на семье. Спустя годы встреча с бывшим тренером помогает обоим переосмыслить жизнь.

Режиссером картины стал Виталий Дудка, в актерский состав вошли Сергей Гармаш (главный тренер Николай Панфилов), Елена Яковлева, Полина Гухман, Никита Кологривый и фигуристка Евгения Медведева. Съемки проходили на «ВТБ Арене» и базе «Динамо» в Новогорске, а в массовых сценах участвовали более восьми женских команд и свыше 50 футболисток.

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