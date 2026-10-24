Прививки от натуральной оспы могут вернуть: чего опасаются вирусологи

Вирусолог Нетесов: в мире могут возобновить вакцинацию от натуральной оспы

В мире может возобновиться вакцинация от натуральной оспы. Об этом заявил вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов, выступая на Международной экологической студенческой конференции. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что такой вариант развития событий не исключен, если оспа обезьян начнет распространяться респираторно. Ранее, 19 октября, этот вирус выявили сразу у пяти пациентов, которых госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга.

Нетесов напомнил, что последний раз вспышка оспы обезьян была зафиксирована в XX веке, в 1970-х. Однако подобных случаев в мире происходило не так уж и много, так как в то время население было вакцинировано. Но после 1980-х прививаться от оспы прекратили. По мнению эксперта, именно это стало причиной резкого увеличения числа пациентов с оспой обезьян.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что заболеть оспой обезьян можно воздушно-капельным путем при очень тесном контакте — при поцелуе или во время полового акта.

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