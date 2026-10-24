В Праге десятки протестующих пытались силой прорваться в парламент Чехии

В Праге группа агрессивно настроенных демонстрантов предприняла попытку силового захвата здания Палаты депутатов Чехии. в пятницу вечером, 23 октября. Об этом сообщает издание Novinky.cz.

Нападение произошло в момент, когда парламентарии обсуждали резонансный законопроект об отмене концессионных сборов, которые являются основным источником дохода для Чешского телевидения и Чешского радио.

Пресс-секретарь полиции Ева Кропачова подтвердила, что несколько десятков человек пытались ворваться внутрь, однако бойцам спецподразделения удалось пресечь эти действия и стабилизировать обстановку без проведения задержаний.

На Малостранской площади собрались сотни протестующих, часть из которых переместилась непосредственно к входам и окнам Сейма. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги и требовали выхода к ним министра культуры Ото Клемпиржа, подготовившего реформу.

Ситуация накалилась до предела, когда перед зданием появился депутат Ярослав Фолдына, у которого произошел конфликт с толпой. Полицейским пришлось вмешаться, чтобы разнять оппонентов и не допустить физической расправы. Поводом для недовольства стал план правящей коалиции изменить финансовую модель государственных СМИ, что оппозиция и протестующие расценивают как атаку на их независимость.

Критику вызвало и поспешное включение вопроса в повестку дня по предложению представителя SPD Радима Фиалы. Оппоненты властей утверждают, что правительство стремится установить контроль над медийным пространством, используя экономические рычаги под видом реформ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия столкнулась с продовольственным и логистическим кризисом из-за масштабной забастовки дальнобойщиков. Протесты начались после отмены топливных льгот, на фоне которой стоимость дизеля выросла до 2,5–2,8 евро за литр.

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