Три человека погибли при атаке ВСУ в Орле

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

В городе продолжается ликвидация последствий.

Последствия удара ракет ВСУ в Орле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Орле три человека погибли в результате удара ракет ВСУ 23 октября. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

«В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО… С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трех человек», — заявил Клычков.

Фото: MAX/Губернатор Клычков

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Тем временем работа оперативных служб продолжается. Ведется обход жителей с целью уточнения повреждений для выплаты компенсации. Семьям раненых и жертв окажут необходимую помощь, заверил Клычков.

Атака ВСУ на Орловскую область была совершена ранее 23 октября — в ней использовались ракеты западного производства. В результате удара было повреждено предприятие в Советском районе города. Атака была особо циничной — в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям.

Ранее 22 октября многоквартирные дома пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Воронежскую область.

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