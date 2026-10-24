Уколола и спросила время: неизвестная напала на пассажирку в метро
Нападение произошло на станции «Китай-город».
Фото: © Getty Images/Newscast/Contributor
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В вагоне московского метро неизвестная уколола пассажирку острым предметом
В московском метро неизвестная женщина уколола пассажирку острым предметом в бедро. Инцидент произошел 16 октября в вагоне поезда после того, как девушка вошла на станции «Китай-город» и заняла свободное место. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам пострадавшей, она почувствовала сильную боль, после чего незнакомка повернулась к ней и спросила, сколько времени. Испугавшись, девушка перешла в соседний вагон. Когда она вернулась обратно, женщины уже не было.
В тот же день пассажирка обратилась за медицинской помощью из-за болезненных ощущений и опасения возможного заражения. Также она написала заявление в полицию.
Ранее похожий случай произошел на станции метро «Новаторская»: там неизвестный человек уколол другую девушку в ягодицу.
Также 5-tv.ru сообщал, что в Москве мигрант в состоянии алкогольного опьянения напал на девушку. Он представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал предъявить документы, но она отказалась. Это разозлило иностранца, и он решил проследить за ней. Дождавшись, когда они окажутся в безлюдном месте рядом со стройкой, мужчина напал на свою жертву.
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