«Нас объединяет гнев»: во Франции растет недовольство властями

Оппозиционный лидер Родригес: гнев среди французов растет из-за проблем в стране

Во Франции растет недовольство действиями властей на фоне экономических и социальных проблем. Людей объединяет общий гнев, заявил лидер движения «Желтых жилетов» Жером Родригес в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Нас объединяет гнев — он у всех нас один и тот же. Было бы глупо, если бы каждый действовал в одиночку. Сегодня важно держаться вместе», — отметил Родригес.

По его словам, французам становится все сложнее жить из-за роста цен. Особенно тяжело приходится семьям и молодежи, которые сталкиваются с финансовыми трудностями.

Оппозиционер считает, что сейчас многие жители Франции не видят перспектив. По его словам, проблемы страны не решаются, а следующим президенту придется серьезно заниматься реформами.

«Будущего ни у кого нет — ни у молодежи, ни у семей, которые едва сводят концы с концами», — заявил лидер «Желтых жилетов».

Протесты во Франции начались в конце сентября. Сначала акции прошли в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились на другие части страны. Поводом стало выступление учителей и учеников одного из лицеев в пригороде Парижа Кретее, которые заявили о нехватке сотрудников.

В дальнейшем требования протестующих затронули и другие проблемы образования. Среди них — переполненные классы, где учатся до 35 человек, и продолжительный учебный день с восьми утра до шести вечера.

Демонстрации переросли в столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы в Париже, Страсбурге, Ренне и Тулузе. Пострадали не менее 215 подростков, 85 сотрудников школ и более 700 полицейских. Во время беспорядков в Нанте подожгли один из лицеев.

Наиболее масштабные шествия состоялись 6 октября: в них по всей стране участвовали более 250 тысяч человек. С середины сентября задержали около семи тысяч участников протестов, большинство из которых были несовершеннолетними.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с представителями лицейских советов и объявил о создании платформы для школьников, где они смогут изложить свои требования. Премьер-министр Себастьен Лекорню поручил министрам проработать пять направлений и заявил, что правительство представит соответствующие меры до конца октября.

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